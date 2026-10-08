[GALERIA] Robó suspiros con fotitos que guardaba en la galería Sofi Rumich enloqueció a loperro con una serie de fotitos que publicó para alegrar la vista. “Cuando tenía el pelo cortito y un verdadero arte”, escr…

Sofi Rumich enloqueció a loperro con una serie de fotitos que publicó para alegrar la vista. “Cuando tenía el pelo cortito y un verdadero arte”, escribió en sus redes sociales. En charla con Crónica he´i que es un lindo recuerdo que tenía guardado en la galería y como es día de tbt, decidió compartir ndaje.

Hoy la cueronita está en otras, y contó sus nuevas preferencias. “Amo mi pelo largo, en breve se viene un súper cambio si que”, dijo entre risas, la rubia de Gol de Medianoche que en su publicación lucía avei una pinta de colegiala. Más de uno suspiró profundo con su bellura.