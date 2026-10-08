González Daher se desvincula de inmobiliaria y pide una solución Su abogada negó rotundamente que la familia sea dueña de la empresa.

Ramón González Daher volvió a ser noticia tras un comunicado emitido por su defensa legal. Su abogada, María Gloria Núñez, negó categóricamente que Ramón González Daher sea el dueño de Inmobiliaria Confort S.A.

Aseguran que los inmuebles ingresaron al patrimonio familiar mucho antes de la ley de lavado de dinero. Los lotes fueron entregados a la empresa para su venta, pero ahora cayeron en un comiso judicial.

Muchos compradores pagaron todito sus terrenos pero quedaron atrapados sin poder titular sus lotes. El embrollo afecta a familias guapas que compraron legalmente antes de la causa penal del 2019.

La defensa alega que se deben respetar los derechos adquiridos de los compradores de buena fe. Rechazaron la condena mediática sobre un problema que califican como puramente registral.

La representación legal prometió cooperar para ayudar a regularizar los títulos de los afectados. La perrada perjudicada exige una solución definitiva para no perder el techo por el que tanto luchó.