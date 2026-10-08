Gremio pagó un chárter de Palmeiras para traer a Villasanti El equipo de Porto Alegre se encuentra urgido de ganar, por lo que tomó esta medida extraordinaria para poder contar con Mathías lo antes posible para su siguiente partido.

Gremio pagó un chárter de Palmeiras para que Villasanti pueda estar disponible lo antes posible.

Mathías Villasanti participó de la última gira de la Selección Paraguaya, la cual venció a Bolivia, Colombia y a los New York Red Bulls, y debía volver a Brasil para reintegrarse a su equipo, el Gremio de Porto Alegre, el cual se enfrentará al Remo en la ciudad de Belém el próximo fin de semana.

Debido a que el equipo de Porto Alegre necesita ganar de manera urgente, y considera a Villasanti una parte fundamental del plantel, la entidad tomó la decisión de desembolsar unos 406.000 dólares (200.000 reales) al Palmeiras para utilizar un chárter privado que trasladó al mediocampista directo a la ciudad de Belém.

Apenas llegó a Brasil, Villasanti fue sometido a evaluaciones médicas y físicas, confirmándose que no padece molestias ni desgaste de consideración. De esta manera, quedó ya totalmente a disposición del entrenador Renato Gaúcho para integrar el once titular en el Estadio Mangueirão.

El elevado gasto económico por el traslado de la figura albirroja se da en un contexto difícil para el Grêmio, que marcha en puestos de descenso con apenas 29 puntos en la tabla.