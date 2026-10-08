¡Hule en seco! Celeste rebotó a periodista: “No me gustan los ofrecidos” Por fin se dio uno de los encuentros más esperados por loperro en la recepción de La Tribu 650 AM, cuando llegó la senadora Celeste Amarilla para una…

Por fin se dio uno de los encuentros más esperados por loperro en la recepción de La Tribu 650 AM, cuando llegó la senadora Celeste Amarilla para una entrevista en el programa “Mina en La Tribu”, con Mina Feliciangeli, Caro Arevalo y Edu Aguilera, quien se quedó con los ojos cuadraditos al verle a la senadora en la cabina.

Cabe destacar que el periodista había confesado meses atrás que le encantaba Celeste Amarilla, y sin pensarlo tendría un “permitido” con la senadora, “tendría, claro que sí, me estira totalmente. En realidad me llevo mejor con las mujeres maduras, tengo una afinidad que lo vengo descubriendo desde adolescente”.

El encuentro fue ameno, distendido hasta que Mina le preguntó sobre la situación sentimental de la senadora. “Estoy solterísima”, tiró la senadora Amarilla.

TE PUEDE INTERESAR: Ñande miss aclaró qué fue lo que pasó con su vestido

Upei, la conductora hizo de “Cupido” y metió el curriculum de Edu como candidato al corazón de la legisladora, porque el periodista había confesado que le gustaba la representante del PLRA, que quería invitarle un café o un vinito.

“A mi no me gustan los ofrecidos y mucho menos los pendejos, ya tengo 62 años y no me gustan los jóvenes, a mi me gustan los mayores, Anky era más grande que yo” tiró Celeste.

Upepe el corazoncito de Aguilera y su posibilidad se fue a la B en seco e intentó una última oportunidad, “yo no soy tan pendejo senadora”, pero le dijo que no tenía ni una posi anga.

Pero fuera de joda, la visita de la senadora fue una visita de lujo en la radio.

TUVIERON UNA CHARLA SÚPER INTERESANTE NDAJE

“Tuvimos una charla sobre la situación del país, ella tomando un cafecito y yo agua, en un momento dado le dije que fui yo quien públicamente le tiro onda y me respondió que soy muy regalado y eso no le gusta para nada, de igual manera una señora bastante agradable y con un sentido del humor impresionante”, dijo Edu a Crónica.