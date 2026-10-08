Iturbe: “volveremos y con todo, sea el lugar que sea” El ya ahora considerado ex azulgrana dejó un mensaje a través de sus historias de Instagram luego de ser apartado del plantel por la dirigencia.

Juan Iturbe fue uno de los cinco jugadores de Cerro Porteño que fue apartado del plantel principal por parte de la dirigencia, esto luego de la dura derrota ante el 2 de Mayo en La Nueva Olla el pasado lunes, esto buscando la manera de negociar una salida de la institución. De momento se desconoce cuál será su destino.

Ante esto, el jugador publicó una imagen con un mensaje a través de sus historias de Instagram. En la foto se lo ve a Iturbe sosteniendo sus cosas, dando a entender que dejaba el lugar donde estaba quedando debido a ser separado del plantel, a la par que se podía leer: “Lo lindo del fútbol es que siempre da revanchas. Y cuando llega, hay que estar preparados para aprovecharla. No todo está perdido. Volveremos y con todo, sea el lugar que sea”.

Lo único que le queda al Ciclón en esta temporada es pelear la Copa Paraguay en donde se encuentra clasificado para los cuartos de final y deberá enfrentar al Sportivo San Lorenzo.