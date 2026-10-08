Iván “está listo” para reaparecer Leguizamón jugó en reserva, marcó un gol y “Vitamina” ya contó que lo tendrá en cuenta este fin de semana.

En medio del tova puku que dejó el empate ante Nacional, al campamento Franjeado llegaron buenas noticias. El extremo Iván Leguizamón, que venía intensificando en lo físico tras superar una dura lesión en la rodilla, tuvo minutos jugando en categoría reserva ante Nacional, marcó un gol y “Vitamina” ya aseguró que está para reaparecer este fin de semana.

“Ya está listo Iván (Leguizamón). Le había dicho que necesitaba 45 minutos por lo menos en reserva. Jugó hoy (martes), hizo un gol, y ya está. Era lo que necesitaba para decir que contamos con él, entonces probablemente aparezca el fin de semana”, explicó el DT del Decano.

Ante la lesión de Romeo Benítez, el bajo nivel de Rubén Lezcano ante el Trico y lo importante que fue “Legui” en el campeonato pasado para Olimpia, no se descarta que pueda ir de arranque en “La Arboleda” este domingo ante Rubio Ñu.

El último partido de Iván con la camiseta del Decano fue el 10 de mayo pasado en el Torneo Apertura, en la derrota del Franjeado 1-0 ante San Lorenzo.

Además, “Vitamina” también podrá contar ya con Gastón Olveira, que volvió de la Albirroja, Richard Ortiz que cumplió su suspensión y Alan “Coyote” Rodríguez, que ya dejó atrás la molestia muscular.

Sandoval, el hombre gol del Decano

Con su gol ante Nacional, el “Tanque”, Hugo Sandoval, sigue aumentando sus buenos números con la camiseta del Decano. El delantero lleva ya 4 goles en lo que va del Torneo Clausura, con apenas 223 minutos en cancha y siendo casi siempre hombre de recambio. A eso también hay que sumarle un gol por Copa Paraguay, lo que hace que los hinchas ya comiencen a pedir por él de arranque ya que le están perdiendo la paciencia a Gabriel Ávalos que lleva apenas un gol, de penal, en 6 partidos jugados entre Clausura y Copa Paraguay y siempre arrancando de titular.