Juez analiza dónde seguirá preso Hugo Javier El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza está buscando definir dónde seguirá cumpliendo su condena el exgobernador de Central, Hugo Javier González,…

El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza está buscando definir dónde seguirá cumpliendo su condena el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y para eso pidió informes médicos y datos sobre las condiciones de las distintas penitenciarías.

Hugo Javier continúa internado, aunque ya presenta mejorías y cuenta con alta médica. Ante esta situación, el magistrado analiza dos opciones: que siga bajo prisión domiciliaria o que sea trasladado a una cárcel que cuente con la atención e infraestructura médica que necesita.

Los centros penitenciarios deberán informar al juzgado sobre las condiciones edilicias y sanitarias con las que cuentan. Mientras tanto, el juez espera recibir todos los documentos para tomar una decisión.

Hugo Javier fue condenado a 10 años de prisión por lesión de confianza, el mismo había sufrido lesiones dentro de su celda, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público. Por ahora, su próximo destino queda en manos del juzgado.