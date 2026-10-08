¡Kuña, cuidate! El PAP y la mamografía son gratis y pueden salvarte la vida

Octubre se pinta de rosa, pero el cuidado de la mujer no puede durar solo un mes. La doctora Tatiana Arantes insta a las mujeres a aprovechar este tiempo para hacerse sus controles y, sobre todo, a no dejar para después lo que puede prevenir una enfermedad.“Es el único mes del año en que la salud de la mujer pasa al frente. Hay que aprovecharlo y llevarlo a los otros once meses”, señaló la especialista en medicina familiar y comunitaria.Y no es para tomarlo a la ligera. Según datos del Ministerio de Salud, en 2024 fallecieron 333 mujeres por cáncer de mama y otras 262 por cáncer de cuello uterino.La buena noticia es que muchos casos pueden detectarse a tiempo. Desde los 40 años, las mujeres pueden acceder gratuitamente a la mamografía en la red pública, incluso sin orden médica. La frecuencia del estudio depende del riesgo de cada mujer y debe ser definida con el médico.El PAP también es gratuito y está indicado para mujeres que tienen o tuvieron vida sexual. Además, entre los 30 y 65 años, existe la prueba de VPH, que permite detectar el virus antes de que aparezcan lesiones.“El cáncer de cuello uterino tarda entre 10 y 20 años en formarse. Es de los pocos cánceres que realmente se pueden prevenir”, explicó la doctora.Y atención, kuña trabajadora: tenés un derecho que quizás no conocías. Las trabajadoras, tanto del sector público como privado, tienen dos días pagos al año para realizarse el PAP y la mamografía.“Muchas no lo saben. Es un derecho, no un favor”, remarcó Arantes.Para comenzar los controles tampoco es necesario buscar un hospital lejano. La USF de tu barrio puede ser la primera parada. “En la USF hay personal capacitado para hacer el PAP y revisar las mamas. Si encuentran algo que necesita más estudios, te derivan”, explicó.Y para las que trabajan durante el día, hay USF que extienden su atención hasta las 20:00. La doctora también recomienda prestar atención a cualquier cambio. “Cuando te bañás y te enjabonás, estás tocando tus mamas y tu axila. Prestá atención”, aconsejó.Un bulto, un pezón que se hunde o elimina líquido, una herida que no cicatriza o cambios en la textura de la mama son señales que no conviene ignorar. “Si notás algo, consultá ese mismo mes”, pidió.Conocerse las mamas no reemplaza la mamografía, pero ayuda a detectar cambios y consultar a tiempo.Entre los hábitos que pueden modificar el riesgo, el alcohol también entra en la lista. “El alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. Para el cáncer no hay una cantidad segura”, advirtió la especialista.Mantener un peso saludable, especialmente después de la menopausia, mantenerse físicamente activa y amamantar son otros factores relacionados con la reducción del riesgo.La doctora también pidió mirar más allá de los estudios médicos y hablar de lo que siente una mujer cuando enfrenta un cáncer.La caída del cabello durante la quimioterapia puede ser uno de los momentos más difíciles, mientras que algunas pacientes también enfrentan depresión.“La mama tiene un peso enorme en cómo nos vemos como mujeres, en la maternidad y en la sexualidad. Perderla duele. Pero una mujer no es solo su pecho ni su pelo”, explicó