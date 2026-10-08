La Espada de San Miguel Arcángel ya está en tierra guaraní Una reliquia muy especial para la comunidad católica ya está en suelo paraguayo. La Sagrada Espada de San Miguel Arcángel llegó este jueves al Aeropu…

La espada de San Miguel ya esta en nuestro país.

Una reliquia muy especial para la comunidad católica ya está en suelo paraguayo. La Sagrada Espada de San Miguel Arcángel llegó este jueves al Aeropuerto Silvio Pettirossi directamente desde Italia, donde fue recibida entre cánticos, oraciones y mucha emoción por religiosos y fieles.

La reliquia proviene del Santuario de San Miguel Arcángel de Monte Sant’Angelo, en el sur de Italia, un lugar considerado sagrado y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La visita tiene un significado especial, ya que es la primera vez que la espada sale de Italia para encontrarse con los fieles de otro país. Su llegada también coincide con los 50 años de presencia de la Congregación de San Miguel Arcángel en Paraguay.

El padre Ladislao Suchy, rector del santuario italiano, explicó que la espada representa la presencia espiritual de San Miguel y que su llegada busca ser un signo de acompañamiento para el pueblo paraguayo. Durante estos días, la reliquia recorrerá varias diócesis del país para que los fieles puedan acercarse a venerarla.

Agenda:

Viernes 9: misa central a las 19:00 en la Catedral Metropolitana.

Sábado 10: misas y veneración durante todo el día en la Catedral.

Domingo 11 y lunes 12: recorrido por la Diócesis de Caacupé.

Martes 13 y miércoles 14: visita a la Diócesis de Villarrica.

Jueves 15 al sábado 17: recorrido por la Diócesis de San Lorenzo.

Domingo 18: despedida en la Catedral Metropolitana.

Lunes 19: retorno de la comitiva y la reliquia a Italia.