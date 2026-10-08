[VIDEO] La tormenta ya empezó a hacerse sentir con todo en el Sur ⛈️ La anunciada tormenta comenzó a azotar desde tempranito esta mañana varios sectores de Itapúa, dejando como saldo árboles caídos y daños en el tendid…

La anunciada tormenta comenzó a azotar desde tempranito esta mañana varios sectores de Itapúa, dejando como saldo árboles caídos y daños en el tendido eléctrico en General Delgado. En medio del temporal, algunos árboles terminaron sobre el camino y la ruta PY01 tuvo que ser cerrada momentáneamente para evitar accidentes y permitir que los equipos despejen la zona.

¡Ojo a los que están viajando! Se pide mucha precaución y evitar, por el momento, los sectores afectados hasta que la circulación sea normalizada.