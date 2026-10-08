MOPC saldrá a controlar la temperatura de los micros, si no tiene aire pagarán multa Con el calor tarova que ya se viene con todo, el MOPC empezó a meter más presión a las empresas de transporte para que los colectivos tengan funciona…

Con el calor tarova que ya se viene con todo, el MOPC empezó a meter más presión a las empresas de transporte para que los colectivos tengan funcionando como corresponde el aire acondicionado.

Los funcionarios están controlando los buses del área metropolitana, principalmente los diferenciales, y miden directamente la temperatura de los difusores. Estos no deben superar los 20 °C. Si el aire está fallando, no enfría como debe o directamente no funciona, la empresa puede recibir una multa equivalente a 10 jornales mínimos. ¿Te subis a un bus y el aire no funciona? denunciá nomás ya.

El MOPC habilitó el WhatsApp 0986 898 600 para recibir los reclamos. Al denunciar, tratá de pasar todos los datos posibles: número de línea o empresa, número interno o chapa, además de la hora y el lugar donde tomaste el colectivo.Así los fiscalizadores pueden ubicar la unidad y verificar qué está pasando.

Porque con este calor, viajar encerrado en un colectivo sin aire es prácticamente como meterse en un horno con ruedas. El MOPC anunció que reforzará los controles para que las empresas cumplan con las condiciones exigidas y los pasajeros puedan viajar como corresponde.