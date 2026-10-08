Motoca ñandereja tras chocar una banquina Perdió el control de su rodado y se llevó la peor parte.

Un terrible choque sobre la avenida Américo Ferreira de San Antonio se cobró la vida de un joven de 20 años. La víctima fatal fue identificada como Diego Antonio S. C., oriundo de la ciudad de Ñemby.

El muchacho iba en su moto cuando intentó esquivar a una camioneta que realizaba una maniobra en reversa. Al intentar esquivar al vehículo, perdió el control del biciclo, derrapó y fue a chocar contra la banquina.

Para colmo de males, los rescatistas señalaron que el joven no llevaba puesto el casco de seguridad. Bomberos Voluntarios y personal del SEME le hicieron reanimación con desfibrilador pero ya no respondió.

Los paramédicos constataron que el arriero ya no tenía pulso y confirmaron su deceso en plena vía pública. El trágico episodio ocurrió en el barrio San Jorge de San Antonio, conmocionando a toda la perrada.

Agentes de la zona llegaron al sitio para realizar el procedimiento y levantar evidencias del accidente. Una nueva tragedia sobre dos ruedas que deja un dolor inmenso y muestra la importancia de usar casco.