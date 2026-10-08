Ñande miss aclaró qué fue lo que pasó con su vestido Feroz terremoto mediático se armó en plena competencia de Miss Grand International, cuando vieron que nuestra reinita Miki Viveros tenía algo raro en…

Feroz terremoto mediático se armó en plena competencia de Miss Grand International, cuando vieron que nuestra reinita Miki Viveros tenía algo raro en su vestido durante las preliminares de Miss Grand que se está desarrollando en Tailandia.

Los missólogos y especialistas en concursos de belleza pegaron el grito al cielo cuando vieron unas dobleces en la cintura del vestido de nuestra compatriota y denunciaron por las redes sociales que fue dañado intencionalmente ndaje.

Micaela Viveros salió a desmentir esos rumores sobre el supuesto “daño intencional” que sufrió su vestido de gala.

“A toda esta situación, no se sabe qué fue lo que pasó, ¿okay? Eso nada más quiero aclarar, por favor dejen de crear chismes, de sacar conclusiones que no son reales. Nadie tiene la culpa, Perú no hizo absolutamente nada, inclusive ella me ayudó y ella también pasó por una situación muy lamentable, que no le deseo a nadie, así lo mismo con México”, gatilló Miki en un video publicado en sus redes sociales, para aclarar de una vez que no fue a propósito que alguien le dobló el vestido de gala.

Finalmente explicó que no va a dar a nadie ni una sola entrevista sobre ese incidente, “pero no por eso vamos a decaer y no por eso vamos a dejar que nuestro brillo se apague. Yo ya no voy más a hablar sobre este tema, no me pregunten, no haré entrevistas al respecto”, tiró nuestra Miss Grand Py 2026.

Por otro lado, la bellura pidió que la sigan apoyando en las votaciones para la gran gala final a realizarse mañana. “Y si es que quieren preguntarme algo, pregunten cómo se hace para votar, cuándo va a ser la final, por dónde pueden ver, cómo me pueden apoyar, eso sí, los amo” dijo al final.

LA GRAN FINAL

Micaela es una de las favoritas de este certamen que se disputará a las 7 de la noche en horario de Tailandia, y las 8 de la mañana en nuestro país. Se podrá ver la transmisión a través del canal oficial GrandTV en YouTube o la página de Facebook de Miss Grand International.