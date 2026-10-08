¡Oita paraguayita! Mirá qué encontró una periodista en Malta La periodista Violeta González está de paseo por la ciudad de Saint Julian’s en Malta, isla ubicada en medio del Mediterráneo.

La periodista Violeta González está de paseo por la ciudad de Saint Julian’s en Malta, isla ubicada en medio del Mediterráneo.

Viole ovy’aro voi, según dijo en su material publicado en sus redes sociales, porque pudo encontrar en una tienda de un ciudadano chino ¡yerba mate paraguaya!.

“Estoy en el centro de Malta y no saben, encontré yerba mate paraguaya. La tienda se llama Wen Zhou Asia Latin América, cuando entras encontras los snacks para mates, está a un costado el sector de yerbas, la gran mayoría de marcas argentinas y también de una ¡marca paraguaya!, en su presentación de medio kilo para un buen mate o un rico tereré. ¡Yerba paraguaya en Malta!”, dijo la periodista con alegría.

Upei he’í, “en TikTok me contaron que la yerba llega a este país gracias a un distribuidor de Bélgica”.