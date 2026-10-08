Ojetopa pañales y juguetes en la casa del supuesto papá de Khael Tras un allanamiento en su casa en Filadelfia, Boquerón.

Juguetes y pañales encontrados en la casa del papá de Khael.

Misterio insondable en el Chaco tras hallar pistas claves en busca del pequeñito Khael. La Fiscalía allanó una propiedad en Filadelfia y detuvo a Daniel C. (41), supuesto papá del niño.

En el sitio hallaron pañales, juguetes, calzados infantiles y un pasaje de bus de la empresa NASA. La mamá de la criatura vio los zapatitos pero negó rotundamente que pertenecieran a su hijito.

El sospechoso alegó que los pañales y cositas de bebé eran de la criatura de un compa suyo. El fiscal Lucrecio Cabrera lamentó con el alma no tener aún rastros del paradero del niño.

La madre del mitã’i, Wilfrida V., también fue aprehendida tras intentar huir de la estancia. Los sabuesos incautaron celulares y una notebook para peritar y encontrar alguna pista certera.

La hipótesis policial apunta a que alguien sacó al pequeñito de la propiedad con o sin complicidad. Toda la perrada se une en oración para que el indefenso angelito aparezca sano y salvo.