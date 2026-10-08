Poda en Cerro: Dos Santos también fue desvinculado La institución azulgrana comunicó a cuatro personas más que dejarán el club, entre ellas, el ex número 10.

En medio de la crisis desatada luego de la derrota ante 2 de Mayo en La Nueva Olla, Cerro Porteño continúa un aparente proceso de reestructuración. Además de informar que cinco jugadores fueron separados del plantel, la dirigencia azulgrana oficializó la salida de otras cuatro personas, entre las cuales figura nada más y nada menos que Julio Dos Santos.

El antiguo 10 del Ciclón, multicampeón entre 2004 y 2005, se encontraba desempeñándose en la Secretaría Técnica, cargo que a partir de hoy dejó de ejercer. Aparte de él, también dejan la institución José Avalos, nutricionista, Gustavo Ibarra, preparador físico, y Gerónimo Rago, fisioterapeuta.

Dos Santos habló luego de recibir la noticia con el programa Fútbol a lo Grande, asegurando que entiende la situación en la que se encuentra la entidad de Barrio Obrero y que no reprocha la decisión que se tomó con él, reconociendo que “es una pena la actualidad futbolística del club”.

“Era la persona encargada de la logística, actividades del plantel, cuerpo técnico. Todo extra campo. Es un cargo que busqué y fueron casi 4 años dentro del club haciendo eso, y ya necesitaba buscar otro objetivo. Se dio esto y sin ningún tipo de rencor, entendiendo la situación. Me reuní con el presi, le agradezco su tiempo para comunicarme personalmente. Muchas veces en el fútbol falta ese cara-cara para algunas cosas”, sentenció Dos Santos.