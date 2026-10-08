¡Qué bárbaro! Eguatamina lo que dijo Malala sobre los hombres La conductora Malala Olitte del programa Tercer Tiempo de canal Trece le bajó el pulgar a sus compañeros porque son muy pocos detallistas ndaje.

La conductora Malala Olitte del programa Tercer Tiempo de canal Trece le bajó el pulgar a sus compañeros porque son muy pocos detallistas ndaje.

Malala vino al programa con un lukeado nuevo y los muchachos ni fu ni fa por su pinta y eso les recriminó al aire.

“Los hombres son demasiado muy pocos detallistas, no se dan cuenta del cambio que hace su compañera de trabajo, su compañera de casa, su esposa, su novia, no hacen absolutamente nada. Hoy vine y le closeaba mi cabello a mis compañeros y este individuo que está acá (por José Ayala), acá a este chiquitito yo le dije ‘hola, hola José, mirame’, no me dijo, te estoy hablando, no te hagas el disimulado”, le dijo Malala a José, quien se hacia del que no se daba por enterado de lo que estaba reclamando la conductora.

“Tengo una nueva compañera”, le dijo José entre risas. Y Malala continuó con su relato, “y me dijo, ‘ah, ¿qué qué pasó? Ah, te cambiaste tu cabello’, ahí recién se dio cuenta, pero está bien. Por eso son todos cambiados por otros. ¡Qué bárbaro!”, gatilló finalmente la conductora de Tercer Tiempo.