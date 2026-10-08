¡Que el temporal no te agarre desprevenido! Activá las alertas en tu celular

Se viene un tiempo vai de aquellos y la SEN recordó que existe SATSEN, una aplicación que puede avisarte cuando se aproximan tormentas fuertes, granizadas o inundaciones para que tengas tiempo de recoger la ropa, cubrir el parabrisas de tu auto o arrepentirte de tus pecados. El tema es sencillo: descargás la aplicación, le das permiso para mandarte notificaciones y ya podés recibir los avisos de Meteorología directamente en tu celular.
Si tenés Android: buscá las instrucciones de descarga en la página oficial de la SEN e instalá la aplicación. Si usás iPhone: primero tenés que descargar TestFlight desde la App Store. Después ingresás a la invitación de SATSEN y seguís los pasos para instalarla.
Ojo, porque por ahora, la aplicación no te va a mandar nada si no autorizás las notificaciones. La SEN también está trabajando con el MITIC para poner en marcha un sistema que permita enviar alertas directamente a personas que estén en zonas de riesgo.