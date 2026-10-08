¡Que el temporal no te agarre desprevenido! Activá las alertas en tu celular Se viene un tiempo vai de aquellos y la SEN recordó que existe SATSEN, una aplicación que puede avisarte cuando se aproximan tormentas fuertes, grani…

La SEN habilitada para la descarga de un Sistema que te avisa sobre tiempo vai umía (SATSEN). (Gentileza)

Se viene un tiempo vai de aquellos y la SEN recordó que existe SATSEN, una aplicación que puede avisarte cuando se aproximan tormentas fuertes, granizadas o inundaciones para que tengas tiempo de recoger la ropa, cubrir el parabrisas de tu auto o arrepentirte de tus pecados. El tema es sencillo: descargás la aplicación, le das permiso para mandarte notificaciones y ya podés recibir los avisos de Meteorología directamente en tu celular.

Si tenés Android: buscá las instrucciones de descarga en la página oficial de la SEN e instalá la aplicación. Si usás iPhone: primero tenés que descargar TestFlight desde la App Store. Después ingresás a la invitación de SATSEN y seguís los pasos para instalarla.

Ojo, porque por ahora, la aplicación no te va a mandar nada si no autorizás las notificaciones. La SEN también está trabajando con el MITIC para poner en marcha un sistema que permita enviar alertas directamente a personas que estén en zonas de riesgo.