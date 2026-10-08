Bailarina con título, se defiende de zumberos con certificación de un día Los zumberos enojados exigen hacer una clase de un día para poder enseñar zumba.

Un atento posteo hizo la bailarina Arita Jiménez hace días en sus redes sociales. “Hay muuuucha diferencia en hacer una carrera durante 12 años con tesina y tesis, que hacer una clase de 1 día”, he´i en su perfil de Instagram. En charla con Crónica confesó haber pasado por una situación algo conflictiva con los “zumberos”.

Todo el guyryry se armó porque para ser instructor de zumba ndaje si o si se tiene que tener una certificación de haber participado en una clase de 1 día. Solo con esa acreditación una persona puede enseñar zumba al rollo.

En ese mismo contexto la profe debía dar una clase de baile y los encargados de hacer la comunicación del evento escribieron “zumba” en el afiche.

¡Ndi bárbaro! ¿Para qué piko luego? Dice que al toque empezaron a escribirle para cañearle los zumbologos. En pocas palabras le dijeron que ella no puede enseñar porque no tiene el certificado de ese ritmo.

“Con los zumberos estoy bastante disconforme. Entiendo también que tenes tu certificación y todo, que con un día ellos se vuelven profes. Eso es más a lo que yo me referí. Los profesionales nos preparamos muchos años. Nosotros también podemos dar clases de zumba, pero ellos, si vos no tenés el cartón, te excluyen. Entonces, fue ese mi enojo”, contó a Crónica.

“Me parece que quieren desmeritar el trabajo de cualquier persona. Yo estudié 12 años de carrera, hice mi tesis, 5 años de experiencia, entonces son más de 15 años de carrera y... me molesta que quieran restringir algo que es de todos”, disparó.

Es por ese motivo que en su descargo del Instagram dijo, “¡Dios mío! Enserio les molesta que una labure che. De hoy en mas también los profes con título debemos prohibir que se les llame ‘profes’ a los que no tengan título, y no hablo de un título que se ganó o pagó en 1 día como una certificación”, tiroteó.

Lo cierto es que según la misma Arita, todos los profesionales de la danza estuvieron de acuerdo con ella y apoyaron el tema de los científicos de la zumba se tienen que bajar de su arasamata.