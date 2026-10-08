Respect: El mensaje de Cristiano a Messi por su retiro El astro portugués se refirió en sus redes sociales a lo que fue el retiro de la Selección Argentina del que fuera su eterno rival durante casi dos décadas.

Entre las numerosas figuras que no pudieron permanecer indiferentes ante el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, desde luego no podía faltar quien fuera su eterno rival desde finales de la década del 2000, Cristiano Ronaldo, quien se pasó años enteros disputando con él galardones como el Balón de Oro, la Champions o la Liga Española.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués en las respuestas de la publicación de Lionel Messi acerca de sus sensaciones luego de jugar su último partido el pasado martes ante Benín.

Los dos delanteros más reconocidos de su generación compartieron la rivalidad probablemente más conocida de la historia del fútbol, habiéndose enfrentado en un total de 36 ocasiones con sus clubes y selecciones naciones, donde Messi se llevó 16 victorias frente a las 11 de Ronaldo. En los duelos oficiales, el luso marcó 21 goles y el argentino 22.