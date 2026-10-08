¡Ijapu! Tiraron que en la fiscalía había una bomba ndaje Desde la institución descartaron tal denuncia.

Amenaza de bomba obliga a evacuar la sede de la Fiscalía en Asunción

Una feroz alarma por amenaza de bomba causó un caos total en la mismísima Sede 1 de la Fiscalía. Un tipo misterioso llamó al call center del Ministerio Público, en Herrera y Nuestra Señora de la Asunción.

La comunicación fue derivada al interno de denuncias donde atendió la funcionaria Karina Crobato. El desconocido le soltó sin anestesia que había un potente artefacto explosivo escondido en el subsuelo.

Tras tirar la bomba verbal, el arriero cortó la llamada dejando a todos con el “Jesús en la boca”. Al toque se activó el protocolo de emergencia y todita la perrada tuvo que evacuar el edificio volando.

Funcionarios y visitantes salieron corriendo hacia la calle desatando un verdadero desbande en el centro. El comisario Edgar Caballero coordinó la intervención con los agentes de la Comisaría 3ª de Asunción.

Especialistas de la FOPE cayeron al lugar con el oficial Ronald Ocampo y los canes adiestrados K9. Los sabuesos y perros antibombas inspeccionaron rincón por rincón y descartaron tal información.