Ueno bank reafirma su compromiso con el desarrollo del país Ueno bank difundió en sus redes sociales un video en el que reafirma su compromiso con sus clientes y con el desarrollo de un país donde existan más oportunidades para todos.

“Mientras afuera hay opiniones, de este lado hay certezas”, señala el mensaje difundido por ueno bank a través de sus redes sociales. El material destaca el trabajo diario de la entidad y el compromiso asumido con sus clientes.

En el video, Silvia Bracho, directora de Experiencia de ueno bank, menciona que “dos de cada tres paraguayos nos eligieron”, y vincula ese dato con los proyectos de las personas que utilizan los servicios de la entidad.

“Detrás de este dato hay más de tres millones de personas que sueñan con la casa propia, con la educación de sus hijos, con el crecimiento de sus emprendimientos y de nuestro país”, expresa.

“Nos impulsa a seguir creciendo”

El mensaje agrega que acompañar a estas personas representa una responsabilidad para la entidad y reivindica el camino de crecimiento e innovación.

“Cuando desafiás lo establecido siempre aparecen nuevos desafíos, pero cada uno de ellos nos impulsa a seguir creciendo, innovando y trabajando por un país con más oportunidades para todos”, señala la autoridad en el video.

El material concluye con una reafirmación de confianza en el rumbo de la entidad. “Nuestra convicción hoy está más fuerte que nunca”, expresa.