[VIDEO] Denuncian a ñato por agredir un auto en donde iba una mujer embarazada La mujer perdió líquido y tuvo que ser intervenida de urgencia ndaje.

El hombre quien presuntamente golpeó el auto en donde estaba la mujer embarazada.

Un ñato desató el terror en plena calle al atacar el auto donde iba una embarazada. El denunciante fue identificado como Jesús Manuel A. B., quien contó lo sucedido a la página Minga Hot Noticias.

El mismo contó que el conductor interceptó al vehículo y bajó fuera de sí a moler a golpes el vidrio del acompañante. Dentro del auto se encontraban la doña encinta y un niño de tan solo dos añitos de edad.

El violento ataque le causó un tremendo susto a la mujer, disparando su presión arterial al instante. A raíz del momento de terror la embarazada sufrió pérdida de líquido y fue llevada volando al hospital. Los motivos del cobarde ataque se desconocen pero la perrada sospecha que el tipo andaba tomado o drogado.

Crónica consultó con la policía local, y de acuerdo al informe proveido por el comisario Juan Fretes, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, a nivel país, envió la copia de la denuncia hecha por el hombre fue filmado y agrediendo el auto.

El mismo fue quien realizó la denuncia, se trata de Héctor Luis C. F., quien iba a bordo de un Toyota New Vitz, color blanco. El mismo dijo que frente al supermercado Gran Vía, un auto Toyota Premio que tenía el logo de Prensa, le cerró el paso durante su trayecto y en un momento dado éste se bajó del auto a encararlo y posteriormente se retiró con su vehículo, desconociendo la razón del comportamiento de este conductor.