[VIDEO] “Estoy encantada”, dijo desde una isla nuestra reina de belleza “Hola Universo. Aquí estamos desde el Faro de los Morillos en Cabo Rojo, descubriendo la isla. Soy Grheta Matiauda, Miss Universo Paraguay y estoy en…

“Hola Universo. Aquí estamos desde el Faro de los Morillos en Cabo Rojo, descubriendo la isla. Soy Grheta Matiauda, Miss Universo Paraguay y estoy encantada, miren lo que es esta Isla”, dijo en un videito donde mostró un hermoso paisaje, desde Puerto Rico, nuestra reina.

En un texto describió lo hermoso de esta aventura, “hay paisajes que te hacen detener el paso… y Cabo Rojo me regaló uno de esos momentos Desde el Faro de Los Morrillos, entre acantilados y un mar que parecía infinito, que alegría seguir descubriendo la belleza de Puerto Rico”, tiró.