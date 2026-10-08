[VIDEO] Estuvo entretenida en una feria de perfumes en Dubái La empresaria Carmen Quiñonez y su mena Cristhian El Rasta purearon fotos de su paseo a Dubai, días pasados. Lo cierto es que fueron hasta allá por c…

A ella le gusta darle un trato cordial a la gente y que todos se sientan bien.

La empresaria Carmen Quiñonez y su mena Cristhian El Rasta purearon fotos de su paseo a Dubai, días pasados. Lo cierto es que fueron hasta allá por cuestiones de negocios ra´e. La doña trabaja muy fuerte con sus marcas de aromas en Paraguay y resulta ser que su chamba ya hace ruido en el mundo, por lo que fue invitada a una feria de perfumes en el medio oriente.

Todo muy bellos y hermoso demais ndaje estuvo la experiencia. Carmen quiso mostrar más de su recorrido por allá y como compartió con los capos de allá y tiró en su Instagram un video, “Aquí les comparto algunos videos más de lo que vivimos en la Feria de Dubái. Fue una experiencia increíble y llena de novedades”, he´i.