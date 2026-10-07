[VIDEO] La confesión de Mina que dejó boquiabierto al rollo, “fui botinera” Una caja llena de sorpresas es la periodista Mina Feliciangli que cada tanto deja bouiabierto al rollo. Esta fue la mesa de La Tribu 650 AM la que se…

Una caja llena de sorpresas es la periodista Mina Feliciangli que cada tanto deja bouiabierto al rollo. Esta fue la mesa de La Tribu 650 AM la que se asombró con la bombita que tiró la comunicadora cuando dijo, “yo fui botinera”.

Al toque empezaron las miradas cruzadas, las risas y las ganas de Edu Aguilera, Caro Arevalo y John Walter Ferrari de saber de que estaba hablando la presentadora.

“Yo fui botinera. Claro, porque fui la novia de un jugador de Olimpia. Yo necesito un novio de Libertad. Ah, sí, tuve un novio de Libertad. Sí, sí, sí, ya tuve. Que fui botinera. Fui novia un tiempo de Miguel Michelagnoli. Después, mi primer marido era Nacional querido, el papá de Valeria. Benjamín era de Guaraní, por lo tanto 19 años fui de Guaraní”, he’i pasando por todos los datos para que loperro curioseen correctamente.

Sin titubear ya le preguntaron en la cabina, “¿Cuántos novios lo que tuviste?”, y Mina siguió, “No, novios millones. Ah, y vos no tuviste…”, entre risas le preguntó a Caro. Lo cierto es que con mucho orgullo voi admitió que fue botinera en nombre del amor ndaje.