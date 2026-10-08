[VIDEO] “La silla se movió sola”: el extraño episodio en una sala de Pediatría Un video fue grabado de madrugada en el Hospital Materno Infantil de Loma Pytã y comenzó a generar todo tipo de comentarios en redes sociales. En las…

Un video fue grabado de madrugada en el Hospital Materno Infantil de Loma Pytã y comenzó a generar todo tipo de comentarios en redes sociales. En las imágenes se observa una silla que, según el hombre que realizó la grabación, se mueve aparentemente sola dentro de la sala de Pediatría.

Ricardo contó a Crónica que aquella noche estaba acompañando a su hija, quien padece asma y suele quedar internada durante varios días. Eran aproximadamente las 2:00 de la madrugada cuando decidió sacar el celular y grabar. “La silla ya se estaba moviendo un par de veces. Sentí el ruidito de las patitas y dije: ‘En cualquier momento se va a mover otra vez’”, relató.

Y justo en ese momento, según contó, la silla volvió a desplazarse, “puse mi cámara y ¡pum!, justo se movió”, explicó sobre cómo registró el momento. Lo llamativo vino después, “dicen que aparece una nenita ”Tras la difusión del video, médicos, enfermeras y otros trabajadores del hospital se acercaron a conversar con Ricardo y le contaron historias que, según ellos, ya circulaban entre el personal.

“Una doctora me dijo: ‘No fue la nenita la que movió la silla’”, recordó. Ricardo quedó sorprendido y preguntó de qué niña hablaban. Fue entonces cuando, según su relato, le hablaron de una supuesta aparición que se registraba en los pasillos de Pediatría.

“Dicen que hay una nenita que suele aparecer, principalmente de madrugada”, contó. Según las versiones que recibió, se trataría de una pequeña de unos 7 años, rubia y de piel clara, quien supuestamente habría fallecido en el mismo hospital. “Yo le dije que no vi a nadie. La verdad que a nadie le vi”, aclaró Ricardo.

Incluso, aseguró que algunos funcionarios le comentaron que supuestamente la niña habría sido vista a través de las cámaras de seguridad. “Dicen que la ven caminando normalmente por los pasillos, como si estuviera viva y que saluda a la gente, como una persona normal, también me contaron que está como una criatura normal y todo de blanco”, relató.

“El personal de limpieza tiene miedo” La historia tomó todavía más fuerza cuando Ricardo contó que algunos trabajadores del turno nocturno incluso tendrían miedo de recorrer determinados sectores del hospital. “De noche no quieren hacer limpieza ahí porque tienen miedo”, aseguró que le comentaron.

Sin embargo, Ricardo afirma que no sintió miedo aquella madrugada. “No me asusté. Para mí fue algo normal”, sostuvo. El hombre explicó que lleva bastante tiempo recorriendo hospitales debido a la situación de salud de su hija y que, durante ese tiempo, escuchó numerosos relatos similares.

Otra historia, esta vez en el IPS

Pero el episodio de la silla no sería la única experiencia extraña que Ricardo asegura haber escuchado o vivido. Contó que el año pasado, mientras caminaba por uno de los pasillos del IPS rumbo a la morgue, habría visto a un hombre vestido como personal de salud. “Me crucé con un licenciado. Entró en un pasillo y después dije: ‘¿Dónde se habrá metido ese?’”, relató. Lo extraño, según su versión, es que cuando miró hacia el lugar donde había ingresado el hombre, no encontró ninguna salida. “Era un rincón sin salida. Él se metió ahí y desapareció”, aseguró.

“Me tomó la temperatura y me dijo que mi bebé estaba bien”

También relató el caso que, según contó, le fue compartido por una mujer embarazada que estaba internada en el IPS. La paciente habría asegurado que una supuesta enfermera se acercó, le tomó la temperatura y le midió la presión. “Me dijo: ‘No te preocupes, tu bebé está súper bien’”, relató.

Minutos después llegó otra profesional para realizar los mismos controles. Cuando la paciente le comentó que otra licenciada ya la había atendido, la mujer le preguntó quién había sido. Según el relato, posteriormente descubrieron que aquella supuesta enfermera habría fallecido años atrás.