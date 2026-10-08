[VIDEO] “Me dijeron que tuviera cuidado con los paraguayos”… ¡y mirá lo que pasó! Un español quiso poner a prueba a un paraguayo con un curioso experimento social, pero el tiro le salió por otro lado y quedó sorprendido. El hombre …

Un español quiso poner a prueba a un paraguayo con un curioso experimento social, pero el tiro le salió por otro lado y quedó sorprendido. El hombre se hizo del “sogüe” y le pidió una mano a un compatriota que estaba en una estación de servicio.

Le contó que su moto se había quedado sin combustible y que no tenía plata para cargar. El paraguayo, que resultó ser mecánico de motos y había llegado justamente para comprar nafta para limpiar unas piezas, ni dudó y le dijo: “Pedile nomás, yo te voy a pagar”.

El español, sorprendido por la reacción, le preguntó si él tenía suficiente combustible en su propia moto. El mecánico le respondió que sí, sin darle mucha importancia. Después de agradecerle por la ayuda, el español siguió conversando con él y le preguntó por su familia.

El muchacho le contó que tiene su doña y un bebé. Fue ahí cuando el español decidió devolverle el gesto y le dijo que le iba a llenar el tanque de su moto. Al mirar, se dio cuenta de que el paraguayo estaba casi sin combustible. La sorpresa fue todavía mayor: él mismo estaba casi sin nafta y, aun así, no dudó ni un segundo en ayudar a otra persona. El gesto conmovió al español, que terminó comprobando que, cuando se trata de dar una mano, el paraguayo muchas veces comparte hasta lo poquito que tiene. El video ya supera las 1,5 millones de reproducciones en TikTok y generó todo tipo de comentarios.