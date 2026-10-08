[VIDEO] Mujer vestida de “fantasma” causó terror en escuela Iba a buscarle a sus hijos ndaje, pero los mismos ya no entran ahí desde hace 6 años.

Una misteriosa mujer vestida totalmente de negro causó un verdadero revuelo y terror al colarse en una escuela de Capiatá. El extraño episodio oiko en la escuela Enrique Soler del casco urbano de la ciudad, donde cundió el pánico entre los padres y alumnos, que dijeron que era el “pora” en persona que estaba haciendo de las suyas.

La directora de la institución, Dominga Candia, vio a la desconocida lavándose las manos cerca del lavatorio. La docente contó que al encararla “no voy a negar, me asusté un poquito porque tenía la cara todo tapada, solamente se le veía los ojos”, dijo a Crónica.

Sobre la reacción de la extraña persona reveló que “le pregunté qué estaba haciendo acá y me dijo que estaba buscando a sus hijos, ella creyó que estaba en San Lorenzo. Ahí ya entendí de qué se trataba. Sus hijos entran en Saturio Ríos en San Lorenzo”.

Con mucha valentía para proteger a sus alumnos soltó que “yo me arriesgaba por los chicos porque no quería que vean eso. Hablé con ella, no era agresiva y le saqué afuera para mostrarle dónde ir”.

En pleno camino la doña repetía palabras extrañas y dijo que “los policías le quitaron a su hijo, pero yo soy profesora”. Aparentemente la doña tendría trastornos mentales y “se quedó con el recuerdo de cuando su hijo iba al segundo grado en nuestra escuela. Eso habrá sido hace 6 o 7 años”.

La directora de la escuela Enrique Soler, Dominga Candia, conversó con ella.

Investigaron sobre la doña

Investigaciones posteriores revelaron que la mujer fue madre de alumnos del colegio hace ya unos seis años atrás. La directora explicó que la extraña “entró por el portón del colegio y pasó hacia el patio de la escuela. Estaba mal vestida pero no fue agresiva. Cinco minutos estuvo dentro de la escuela pero le pudimos retirar”.

Luego de viralizarse el video, vecinos enviaron fotos mostrando que la mujer “ahora anda recorriendo el barrio vestida de rojo. Para dar paz a los padres, presentamos la denuncia policial y emitimos un comunicado oficial sobre lo sucedido”.

Las mamás de la zona quedaron con el “Jesús en la boca” al ver la vestimenta tipo fantasma de la misteriosa peatona. La docente aclaró que ella misma se expuso porque “los chicos estaban en primer lugar antes que mi propia seguridad”.