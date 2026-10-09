¡Apenamí! Creadora digital está trabajando para una marca árabe La creadora de contenidos esteña Betha Borba compartió sus andanzas por Medio Oriente con sus seguidoras de redes sociales.

Bethania fue contratada por una empresa de Dubai para ser su influencer en los medios digitales.

“Si sabía que mi vida a los 25 años sería así, les prometo que me hubiese arriesgado a soñar más grande de chica, ahora estoy saliendo de trabajar después de un día haciendo contenido, haciendo lo que me gusta en Dubái con una marca que me paga todo y encima me paga por venir a Dubái a hacer lo que me gusta”, gatilló muy feliz.

La creadora digital omombe’ú que se estaba yendo al hotel donde se hospeda, pegarse un duchazo y a cenar ndaje, “ ahora voy a llegar al hotel, me voy a duchar y de lo único que me tengo que preocupar es qué look me voy a poner porque me llevan a cenar en la base del Burj Khalifa”.

La esteña destacó también la tremenda seguiridad que se percibe en las calles. “Saber que puedo recibir mi dinero en una cartera y que no me van a robar por la calle pues estoy caminando por la calle y así es algo único”.