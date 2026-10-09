¡Apenamí! Creadora digital está trabajando para una marca árabe

Bethania fue contratada por una empresa de Dubai para ser su influencer en los medios digitales.
“Si sabía que mi vida a los 25 años sería así, les prometo que me hubiese arriesgado a soñar más grande de chica, ahora estoy saliendo de trabajar después de un día haciendo contenido, haciendo lo que me gusta en Dubái con una marca que me paga todo y encima me paga por venir a Dubái a hacer lo que me gusta”, gatilló muy feliz.
La creadora digital omombe’ú que se estaba yendo al hotel donde se hospeda, pegarse un duchazo y a cenar ndaje, “ ahora voy a llegar al hotel, me voy a duchar y de lo único que me tengo que preocupar es qué look me voy a poner porque me llevan a cenar en la base del Burj Khalifa”.
La esteña destacó también la tremenda seguiridad que se percibe en las calles. “Saber que puedo recibir mi dinero en una cartera y que no me van a robar por la calle pues estoy caminando por la calle y así es algo único”.