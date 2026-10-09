Chutó con su hijo y quedó modo “papá orgulloso” Nde tavy el sentimiento de padre que demostró el locutor Dario González en su perfil de Instagram. Compartió el chute con su hijo y esto le emocionó …

Nde tavy el sentimiento de padre que demostró el locutor Dario González en su perfil de Instagram. Compartió el chute con su hijo y esto le emocionó más de la cuenta. “Hoy compartimos una cancha, una pelota y una pasión… pero para mí es mucho más que eso. Cada momento jugando contigo, hijo, es un regalo que la vida me permite disfrutar”, le escribió a su duplita, Lucas Sebastián.

El más cálido es muy conciente ra´e de que el tiempo pasa, los hijos crecen y en algún momento de la vida sencillamente toca verlos crecer. “Un día crecerás y quizás ya no necesites que te acompañe a jugar, pero yo siempre voy a recordar estos momentos en los que podía verte sonreír, correr y disfrutar”, le dijo a su pelotero favorito.

Lo importante es que el animador tiene bien clarito el escenario, “porque más que enseñarte a jugar al fútbol, quiero enseñarte a disfrutar la vida, a luchar por tus sueños y a nunca rendirte. Te amo, hijo Lucas Sebastián”, l dedicó.