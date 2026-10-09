Desastre hizo el temporal, 130 escuelas quedaron chalai en todo el país Un total de 130 escuelas quedaron con daños en su infraestructura tras las fuertes tormentas que azotaron al país en menos de una semana. Asunción es…

Un total de 130 escuelas quedaron con daños en su infraestructura tras las fuertes tormentas que azotaron al país en menos de una semana. Asunción es una de las zonas más afectadas, con 43 escuelas golpeadas por el tempo vai. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 130 instituciones educativas sufrieron daños en su infraestructura, por lo que ahora las autoridades apuran los trabajos para poner en condiciones los locales escolares.

El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, señaló que ya cuentan con los datos de los establecimientos afectados y están organizando un plan de contingencia para atender las emergencias.

La prioridad será para las escuelas que necesitan reparaciones urgentes, de manera a garantizar la seguridad de alumnos, docentes y funcionarios, además de evitar que los daños perjudiquen el desarrollo de las clases. El ministro recordó que, tradicionalmente, las gobernaciones y municipalidades se encargan de gran parte de las obras de construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas, mediante los recursos del Fonacide y los Fondos de Equidad.

Sin embargo, destacó que este año el MEC vuelve a contar, después de casi dos décadas, con un presupuesto propio para realizar reparaciones de emergencia. Esto permitirá agilizar los trabajos en las instituciones educativas que quedaron más perjudicadas por las tormentas.