¿Desde cualquier lugar, “Itu”? Juan Manuel Iturbe le puso el pecho a la difícil situación que está viviendo y dejó en claro que, ahora que está fuera de Cerro, irá por su revancha en… ¿Para Uno?

Habló “Itu”. El hasta hace unas horas figura, referente y uno de los ídolos de Cerro Porteño, y que hoy integra la lista de separados por la directiva a la espera de su salida oficial, Juan Manuel Iturbe, rompió el silencio vía redes sociales y le sumó más picante al tema del momento.

Y es que el mundo futbolero de nuestro país comenzó a especular con la posibilidad de que Iturbe y otros de los separados del Ciclón pasen a la vereda de enfrente y se pongan la Franja Negra, como se ha dado en tantas ocasiones a lo largo de la historia.

Y por si faltaba algo, con su posteo en Instagram, “Itu” dejó abierta la puerta de la especulación, dejando en claro que buscará su revancha y no tiene problema para ponerse otra camiseta para eso.

“Lo lindo del fútbol es que siempre da revancha. Y cuándo llega hay que estar preparado para aprovecharla”, tiró de entrada. “¡No todo está perdido! Volveremos y con todo, en el lugar que sea”. ¿En el lugar que sea? ¿En Para Uno?

Desde el Franjeado no hay ninguna posición oficial sobre el tema, pero por los pasillos del “Bosque” se ha podido escuchar que no se vería con malos ojos un intento por fichar al “prócer” para la temporada 2027. ¿Lo ves a Iturbe con la camiseta del Decano?

En redes sociales ya armaron la escena