Espectacular vuelco destartaló un auto Ocurrió en el distrito de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú.

Vuelco de un auto en el distrito de 3 de Febrero, a causa de la pista mojada.

Un espectacular vuelco sobre la pista mojada causó un susto de aquellos en el barrio Cristo Rey. El terrible percance oiko en el distrito 3 de Febrero e involucró a un auto de la familia Ayala Garay.

Según los datos, el piso resbaladizo por la lluvia fue la causa principal de que el chofer pierda el control. El rodado terminó dando volteretas en la calle, dejando a todita la perrada del vecindario con la boca abierta.

A pesar del violento impacto que destruyó parte del coche, milagrosamente no hubo ningún herido que lamentar. Los ocupantes del auto se salvaron de milagro y salieron ilesos, llevándose solo el tremendo sobresalto.

El accidente dejó importantes daños materiales en la estructura del vehículo tras terminar volcado en la vía. Agentes de la comisaría local llegaron al sitio para realizar el procedimiento y verificar las evidencias.

Desde la zona piden a los conductores andar con mil ojos y frenar despacito cuando la pista está mojada. Un verdadero milagro de Dios que evitó una tragedia y solo dejó un susto de aquellos entre los vecinos.