Estamos acostumbrados a que nos digan “Mentirólogos” Eduardo Mingo salió al paso de las burlas porque la tormenta no azotó con todo a Asunción. El director de Meteorología dijo a Crónica que ya están ac…

Eduardo Mingo salió al paso de las burlas porque la tormenta no azotó con todo a Asunción. El director de Meteorología dijo a Crónica que ya están acostumbrados a que les traten de “mentirólogos” y dijo que no van a dejar de alertar sobre posibles temporales, aunque después les llenen de memes.

Mingo aclaró que nunca dijeron que la capital iba a ligar el temporal más feroz, sino que existía la posibilidad de que se registraran fenómenos severos. “La gente interpreta lo que quiere, porque cuando vos tenés miedo, todos los ruidos te asustan”, tiró Mingo, al referirse a las reacciones de la ciudadanía.

Explicó que el sistema de tormentas se movió de manera similar al del sábado, pero eso no quería decir que iba a causar los mismos destrozos en todos lados. Según sostuvo, el pronóstico se cumplió desde el punto de vista científico, aunque en Asunción no cayó el granizo que muchos esperaban.Contó que, aunque la capital no recibió la granizada anunciada, sí hubo reportes en otros puntos del país. Mencionó a Cordillera, San Pedro, Concepción, Misiones e Itapúa.

El director también cuestionó que algunos se burlen cuando el fenómeno no golpea su barrio, pero después sean los primeros en reclamar cuando el temporal causa destrozos. “Si avisamos y no viene, enhorabuena. Y si viene, qué lástima que sufra la gente”, expresó.

Y ahí está el famoso dilema, si anuncian tormenta y no pasa nada grave, les dicen mentirosos; pero si cae granizo y rompe los parabrisas, vuela los techos y destroza los cultivos, empiezan los reclamos de por qué no avisaron. “Ahora avisamos y no sucedió, e igual se quejan”, he’i.

El meteorólogo también aclaró que una alerta no significa que el fenómeno va a afectar por igual a todos los departamentos. Los pronósticos se basan en probabilidades y no siempre se puede precisar dónde caerá cada piedra de granizo ni qué tamaño tendrá.