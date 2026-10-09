(GALERÍA) Así esperaron la granizada que jamás llegó Ojeplaguéa en colores la gente porque como nunca se prepararon para la granizada que ndaje debía caer entre jueves y viernes en el país.

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9 de octubre de 2026 - 13:32

Ojeplaguéa en colores la gente porque como nunca se prepararon para la granizada que ndaje debía caer entre jueves y viernes en el país.

Luego del sarambí que causó el granizo la semana pasada, los autos fueron resguardados bajo colchón, cartón, frazada eré erea, pero en ciertas zonas apenamí llovió.

“El país no termina en calle Ultima” he’i a Ñandutí, el director de Meteorología Eduardo Mingo aclarando que si no cayó en Asunción, no quiere decir que en otras zonas no afectó.

Dijo que sí hubo granizo en Itapúa, Misiones y Alto Paraná. ¡Entendea!

De igual manera loperro ya no se confían mucho y prefieren resguardar el parabrisas de su autito.