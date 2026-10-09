[GALERÍA] Feroz ya está su panzota, señooraaaa La hijita del capo del chute Sergio Araujo está en camino y su doñita está con emociones

Carmen Iturbe, la doñita del pelotero Sergio Araujo, está en la dulce espera y pureó su feroz panzota en su perfil de Instagram. Con las imágenes dejó un textito muy emocionante que describe todo lo que vive en esta etapa de la maternidad.

“Hay etapas de la vida que nos transforman para siempre… y está, sin dudas, es una de las más especiales de la mía. Hoy abrazo esta versión de mí, agradecida por el privilegio de llevarte dentro y emocionada por todo lo que nos espera. Mi niña soñada”, le dijo a su retoñito en camino.