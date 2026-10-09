Gerardo Ortiz estará un mes fuera por su lesión en el dedo El arquero de Nacional sufrió una lesión por la que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial luego de una atajada durante el partido de la Academia ante Olimpia.

Gerardo Ortiz quedará fuera un mes por su lesión en el dedo.

El pasado martes, Nacional enfrentó a Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco con ambos sacando un empate de 1-1. Durante el partido, el arquero albo, Gerardo Ortiz, sufrió una lesión en uno de sus dedos luego de una atajada posterior a un remate del Decano, y según sus declaraciones, la molestia lo obligará a estar fuera durante un mes.

Hablando con el programa Fútbol a lo Grande, Gerardo Ortiz señaló que “al acompañar la pelota, cuando intento recomponerme, meto el dedo en el pasto, se me trabó el dedo y ahí pasó lo que pasó”.

Debido a esto, el arquero tuvo que ser directamente trasladado a un centro asistencial directamente desde el estadio, debiendo ser sometido posteriormente a una intervención quirúrgica debido a la lesión en el pulgar de la mano derecha y tendrá un periodo de recuperación estimado en un mes.

“Tengo 1 mes de recuperación, si todo sale bien”, fue lo revelado por el guardameta tricolor.