Gerardo Ortiz estará un mes fuera por su lesión en el dedo

El pasado martes, Nacional enfrentó a Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco con ambos sacando un empate de 1-1. Durante el partido, el arquero albo, Gerardo Ortiz, sufrió una lesión en uno de sus dedos luego de una atajada posterior a un remate del Decano, y según sus declaraciones, la molestia lo obligará a estar fuera durante un mes.
Hablando con el programa Fútbol a lo Grande, Gerardo Ortiz señaló que “al acompañar la pelota, cuando intento recomponerme, meto el dedo en el pasto, se me trabó el dedo y ahí pasó lo que pasó”.
Debido a esto, el arquero tuvo que ser directamente trasladado a un centro asistencial directamente desde el estadio, debiendo ser sometido posteriormente a una intervención quirúrgica debido a la lesión en el pulgar de la mano derecha y tendrá un periodo de recuperación estimado en un mes.
“Tengo 1 mes de recuperación, si todo sale bien”, fue lo revelado por el guardameta tricolor.