Granizos y fuertes vientos hicieron sarambi en cinco departamentos La tormenta llegó con fuerza durante la noche del jueves y castigó a varios puntos del país con intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y caída d…

Varias zonas fueron castigadas por el temporal de ayer.

La tormenta llegó con fuerza durante la noche del jueves y castigó a varios puntos del país con intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y caída de granizos. Los departamentos más afectados fueron Misiones, Itapúa, Cordillera, parte de San Pedro y el sur de Alto Paraná.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, advirtió que el sistema de tormentas todavía tiene mucha energía y sigue avanzando, por lo que no se descartan nuevos episodios de tiempo severo en las próximas horas.

Las zonas de Concepción, Amambay y Canindeyú también podrían verse afectadas por las tormentas durante gran parte de la jornada de este viernes.

Ante este panorama, Meteorología mantiene los avisos por lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y alta probabilidad de granizadas.

¡Ojo con el tiempo! La inestabilidad seguirá presente en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué se espera para el fin de semana?

El pronóstico indica que este sábado y domingo las lluvias y tormentas más importantes se concentrarán principalmente en el norte y este del país. En otras zonas se esperan precipitaciones más leves y dispersas.

En cuanto a la temperatura, este viernes se presentará cálido en gran parte del país y caluroso en el norte. Sin embargo, durante el fin de semana se espera un descenso gradual de las temperaturas, con amaneceres frescos y tardes cálidas.

La recomendación es asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas y mantenerse informados sobre las alertas meteorológicas.