Guaraní y una oportunidad de oro ante Libertad El aborigen se prepara para enfrentar al Guma en una de las últimas oportunidades que tendrá de prenderse definitivamente a la lucha por el título.

Este domingo desde las 19:20, Guaraní chocará ante Libertad buscando acortar una distancia importante existente con el repollero, el cual cuenta con 26 puntos en estos momentos, mientras que el aurinegro tiene 21. De ganar, este último pasará a quedar a tan solo 2 unidades del equipo de Nelson Haedo Valdez.

El once que del DT Francisco Arce estaría compuesto por Miguel Martínez; Armando Méndez, Imanol Segovia, Thiago Servín y Leandro Allende; Martín Maldonado, Luis Martínez, Jesús Llano y Diego Fernández; Carlos Arrúa y Juan Manuel García.

Guaraní viene de desperdiciar una oportunidad de oro para acercarse a la punta, ya que empató ante el último del campeonato, Sportivo San Lorenzo, el pasado sábado, por lo que ya no puede permitirse más errores si es que quiere soñar con hacerse con el título del Torneo Clausura.