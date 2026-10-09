¡Hola íntima! Súper modelo compartió algunos secretos con laschi

“Chicas les voy a contar algunas cosas en mí que capaz no tenían ni idea mientras me preparo, nací y me crié en Paraguay en un barrio se llama Sajonia y antes de ser modelo era jugadora de básquetbol profesional”, dijo Stephi mientras oñemaquillá para empezar sus actividades diarias.
Upei comentó que un amigo de su papá le descubrió para ser una súper modelo ndaje, “ a los 12 años me descubren como una supertop model en la sala de espera de un hospital, mi papá le estaba visitando a un amigo que me dijo: ‘vos tenés que ser modelo’, y yo, ‘¿qué?’, no sé, ustedes, yo en ropa de basquet oversize, con la cara totalmente sudada, viendo horrible, que me digan que tenía que ser modelo”.
“A los 17 decido irme en bus a Buenos Aires a buscar mejor futuro para mi carrera, me iba a siete u ocho castings por día. Me demoré dos meses en lograr mi primera campaña grande en Buenos Aires y hoy tengo mi propia marca de botas de cuero Stegman y otra cosa, no ni idea de cómo ¡silbar!”.
Además comentó sobre su embarazo, “quedé embarazada de mi hijo Bruno por tratamiento in vitro porque a los 17 años me sacaron las trompas”.
Stephi omombe’ú que le encantan las montañas rusas pero le tiene in miedazo a las alturas, “y cuando me rio mucho, hago ruido de chanchito y eso. Las amo”, tiró finalmente en su material publicado en Instagram.