¡Hugo Javier no recuerda lo que pasó! Necesita atención especializada La salud del exgobernador de Central, Hugo Javier González, sigue siendo delicada. La psicóloga forense Alma Segovia advirtió que el conocido como “N…

El caso de Hugo Javier será evaluado por una junta médica.

La salud del exgobernador de Central, Hugo Javier González, sigue siendo delicada. La psicóloga forense Alma Segovia advirtió que el conocido como “Número 2” necesita tratamiento especializado, rehabilitación cognitiva y la atención de varios profesionales para intentar recuperarse.

La especialista explicó que el exgobernador presenta pérdida de memoria reciente y desorientación, luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico y una meningitis, entre otras complicaciones de salud.

Según detalló, actualmente le cuesta ubicarse por sí solo en el tiempo y el espacio, además de no recordar los hechos que lo llevaron a ser hospitalizado.

“Es un cuadro muy complicado que requiere de múltiples profesionales”, señaló la profesional, al remarcar que necesita cuidados especiales y un ambiente adecuado para su recuperación.

Pero eso no es todo. Hugo Javier también tiene dificultades para realizar algunas actividades cotidianas y necesita asistencia para evitar caídas, debido a los mareos y problemas de equilibrio que presenta.

La psicóloga he’i que es fundamental que reciba un tratamiento exhaustivo y la atención de especialistas en neuropsicología, para trabajar en la recuperación de la memoria y otras funciones cognitivas, y tratar de evitar secuelas permanentes.

Mientras tanto, la profesional se encuentra ultimando el informe pericial que deberá remitir al juzgado, en el marco de las evaluaciones solicitadas por la Justicia para analizar la situación del exgobernador.