Jubilados cobrarán sí o sí el 16 he’i Pedro Halley

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¡Que no cunda el pánico! Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrarán sus haberes el próximo 16 de octubre, sin retrasos, según aseguró Pedro Halley, representante de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.

El anuncio llega en medio de las dudas y preocupaciones de los jubilados, especialmente de aquellos que cobran a través de ueno bank, donde unos 33.000 beneficiarios reciben sus pagos.

Halley contó que participó de una reunión con dirigentes de organizaciones de jubilados y autoridades de la entidad bancaria, para conocer de cerca la situación financiera del banco y la seguridad de los depósitos realizados por el IPS.

Los datos obtenidos serán analizados por economistas y auditores de las organizaciones de jubilados. También tendrán en cuenta el informe de la Superintendencia de Bancos remitido al Senado.

Pese a que todavía se realizarán estas evaluaciones técnicas, Halley sostuvo que, de acuerdo con los indicadores de solvencia y liquidez presentados, los pagos se acreditarán normalmente el próximo 16 de octubre.

El representante pidió a los jubilados mantener la calma y esperar los resultados de los análisis, para evitar preocupaciones innecesarias.