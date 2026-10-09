Kaku fue el salvador de su equipo en Emiratos Árabes El delantero paraguayo fue el responsable de que el Al Ain no cayera y pudiese llevarse cuanto menos un empate en su anterior partido.

El Al Ain del paraguayo Alejandro Romero Gamarra se enfrentó al Al-Ittihad Kalba en la pasada fecha de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes, con nuestro compatriota siendo el protagonista del gol del empate para su equipo, el cual se salvó de caer derrotado gracias a dicho tanto.

Kaku ingresó en el segundo tiempo y los 31 minutos que jugó fueron suficientes para poder marcar y hacerse figura. Además del gol, concretó unos 29 toques de balón y registró una efectividad de pases casi perfecta del 91,7 %, completando 22 de 24 envíos, la mayoría de ellos en terreno rival.

El gran momento de Kaku refleja su enorme impacto en el arranque de la temporada, donde ya acumula una nota promedio de 7,17 en tres partidos disputados. Con un gol y una asistencia en su haber, además de nueve pases clave generados, el zurdo paraguayo se consolida como la gran manija futbolística de Al-Ain de cara a los próximos desafíos.