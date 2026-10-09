“Mamá me llamó como 60 veces, se olvidó que estaba en el partido” Elías Villar, arquero del Trico, comentó sobre la reacción de sus familiares cuando entró contra la “O”. “Mi papá no sabía dónde estaba de tanta felicidad que tenía, mi hermana lloró muchísimo”, he’i.

El arquero de Nacional, Elías Villar, le contó a Crónica lo que significó para él debutar contra Olimpia, en el empate 1-1. Catalogó como una “experiencia única”. El guardameta de 22 pirulos avei se refirió a la emoción de su familia y del momento jocoso que vivió con su madre. “Mi mamá me llamó como 60 veces, se olvidó que yo estaba en el partido”, opoi.

“Mi papá no sabía dónde estaba de tanta felicidad que tenía, mi hermana lloró muchísimo, mi mamá me llamó como 60 veces, se olvidó que yo estaba en el partido, pero también mis conocidos, personas que hace mucho no veía me escribieron, me llamaron, es un sentimiento de felicidad único sinceramente”, tiró de entrada.

“Mi papá, mi hermana y mi pareja estuvieron ahí en la cancha. Mi mamá está de viaje, se fue un ratito a la casa de mis abuelos en San Alberto”, siguió.

Sobre las sensaciones que tuvo que pasar al ser llamado por el DT para tener su primera vez, he’i que “me vinieron muchos pensamientos al momento. Cuando vimos a los doctores y a los jugadores de Olimpia preocupados, ahí sí me alerté, pero antes yo ya estaba mentalizado y calentando, luego, cuando me dijeron acelerá, ahí mi cabeza ya estaba al mil por ciento”, expresó.

“La verdad que fue una experiencia única, tengo muchísimos sentimientos encontrados porque el partido estaba realmente muy complicado cuando me tocó entrar, pero la verdad es que me sentía muy preparado, esperé ese momento, siempre hay que estar lo mejor posible para cuando se lo necesite”, agregó.

“Siempre está la posibilidad porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, una expulsión, una lesión como fue en mi caso y como dije, uno debe estar preparado para cualquier cosa. Me preparé como si fuera a jugar la final del mundo”, remarcó.

Acto seguido sostuvo que “encima debuté en un estadio con mucho peso como lo es el Defensores del Chaco, todo lo que sucedió alrededor de mi debut fue especial y Olimpia es Olimpia”, mencionó.

En cuanto a las felicitaciones del equipo señaló que “tuve muy buen recibimiento de mis compañeros, me felicitaron por el debut, después por mi actuación, el profe también se me acercó y me felicitó, el presi Enrique Sánchez. Me vengo preparando para esto hace mucho tiempo, mentalizado en lo que quiero, ahora a seguir trabajando el doble, el triple, para volver bien cuando me toque y ser mejor”, cerró.

“Lo principal es

estar bien en lo

mental”, señaló

En cuanto a la importancia de lo psicológico, le bajó que “lo principal del arquero es estar bien en lo mental, algo que me gusta mucho y que me suele decir el profe es que la cabeza siempre se tiene que cansar a la par que las piernas y el cuerpo de la misma manera, si vos te cansaste físicamente y mentalmente todavía podés, es que no diste tu cien por ciento, tenés que estar muerto porque diste todo”, expresó

“Ese primer centro que tiró Olimpia fue la chispa que necesité para encenderme. Yo entré re-prendido, pero gracias a ese centro salí sin miedo, aunque miedo no tengo luego, salí y eso me despertó”, declaró.