Nanni he’i que Ameliano quiere levantarse rápido El equipo de Villeta viene de una derrota inesperada y quiere retomar el camino lo antes posible este fin de semana.

Roberto Nanni, DT del Sportivo Ameliano, habló de la situación de su equipo luego de la sorpresiva derrota ante Rubio Ñu de local el pasado lunes. El entrenador afirmó que buscan poder recuperarse lo antes posible en la fecha que arranca mañana, en la cual tendrán una parada sumamente difícil visitando al 2 de Mayo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

“Será un partido muy importante, venimos de un traspié y queremos tratar de levantarnos rápido, queremos seguir peleando, faltan nueve partidos y queremos tratar de terminar lo más arriba posible. Tenemos que sumar para las dos tablas”, fue lo expresado por Nanni acerca del partido que disputarán.

Agregó que “el equipo está bien, viene de un golpe de la semana pasada, de un partido no tan bueno con Rubio Ñu, que lo perdimos. Pero tenemos una revancha inmediata el fin de semana y ante uno de los punteros del campeonato. Más motivación que eso no necesitamos”.

Cabe señalar que el 2 de Mayo fue puntero durante gran parte del torneo, y viene de una sonora victoria ante Cerro Porteño en La Nueva Olla, la cual lo dejó nuevamente acechando la cima que actualmente está siendo compartida por Olimpia y Libertad.