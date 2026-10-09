¡No hay caso! “La abejita” no puede desplazar a “la vaca Lola” ndaje Hay canciones que llegaron para quedarse en el “cora” de loperro integrándose hasta el caracú de las personas.

Una de esas canciones que no hay caso para reemplazarla es la famosa interpretación de la música infantil “La vaca Lola”, en la versión archiconocida de la agrupación The Fenders.

Es más, The Fenders grabó otras canciones como “La vaca Lola ya no está sola” y otras infantiles bastante conocidas como “Abejita chiquitita” que tiene mucha mas letras, pero no hubo caso.

“Grabamos la canción ‘Abejita chiquitita’ que tiene una buena letra, y en nuestras presentaciones sí o sí la enganchamos después de tocar todo ‘La vaca Lola’, pero no hay caso. No le puede desplazar a la vaca, nosotros ya creemos que Lola tiene magia, porque hasta ahora ni nosotros no nos explicamos por qué le gusta tanto a los niños, a los mayores y eso que ni letra nio no tiene, son dos estrofas y nada más”, explicó Leonardo González, de The Fender.

“La vaca Lola” es una de las canciones referentes de la agrupación que llevó a España y a yanquilandia a los hermanos González para presentarse en vivo ante los miles de fanáticos que tiene The Fenders en distintos rincones del planeta voi.

Cabe destacar que el grupo cumplió 39 años de vigencia, siendo la banda más estable del país, ya que ninguno de sus integrantes originales haya salido desde la fundación del conjunto musical.

“Legalmente somos la agrupación musical más estable del país y si Dios quiere, el próximo año vamos a cumplir 40 años de presencia en los escenarios de Paraguay”, dijo Leo muy emocionado.

Además, el músico aprovechó para expresar su agradecimiento y felicidad de haber participado del festival solidario “Todos al Atake por Hugo Javier”.

“Estamos felices por haber actuado en el festival para darle ese apoyo a nuestro amigo Hugo Javier, y nos permitió volver a encontrarnos con muchos amigos que hace años no nos veíamos”, explicó finalmente el músico.