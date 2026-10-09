Ojepilla desarmadero de motos detrás de la cancha de Rubio Ñu Feroz operativo de la Senad.

Un feroz operativo de la SENAD desmanteló un aguantadero de los mil demonios en el barrio Trinidad. El procedimiento oiko detrás del estadio del Club Rubio Ñu, donde funcionaba un taller recontra trucho.

En el sitio no solo desarmaban motos robadas sino que también vendían droguita a todita la perrada. Los agentes de Operaciones Urbanas le cayeron de sorpresa con el fiscal antidrogas Martín Morínigo.

Del lugar incautaron marihuana, cocaína, una balanza de precisión y plata en efectivo de la venta. En el conventillo pillaron a varias personas con adicción que estaban listas para comprar su dosis.

El dueño del “negocio”, identificado como Claudio O. M. (54), terminó esposado y bien guardado. Los sabuesos sospechan que ahí armaban biciclos híbridos con piezas robadas para hacer fechorías.

El sitio servía de cueva para que los peajeros cambien repuestos de motos por moñitos de sustancia. La Policía le puso candado al aguantadero y dejó limpia la zona para tranquilidad de los vecinos.