¡Pea ha’e! Influencer pidió que dejen de creerle a los mentirosos ndaje La creadora de contenidos colombiana Sofía Capote compartió un video con sus seguidores de las redes sociales para explicarle a loperro que no le cre…

La creadora de contenidos colombiana Sofía Capote compartió un video con sus seguidores de las redes sociales para explicarle a loperro que no le crean a los extranjeros que llegan al país y dicen que creyeron que Paraguay era otra cosa ndaje.

“Vengo a decirles una cosa, dejen de convencerse o de sorprenderse cuando los extranjeros dicen que ‘me habían dicho esto de Paraguay y resultó ser esto’.

Ha upepe ombokapú contra los mentirosos, “nadie te dijo nada, nadie te habló mal de Paraguay, o sea dejen de mentir. Está bien que las redes sociales sean mentira, está bien, porque sabemos que es otra realidad”, tiró de entrada la locutora cafetera.

Luego explicó, “no he visto la primera persona que diga que el paraguayo no es amable, no he visto la primera persona que diga que Paraguay no es un lindo país y el que lo dice quiere fama, no he visto a la primera persona que haya estado en Paraguay, que haya sido feliz, que haya que se haya adaptado y que diga, ”qué pereza Paraguay”.

“Era más fácil que no supieras nada de Paraguay a que supieras que la gente es arjel, mentira, no se engañen, no se dejen engañar. ¿En serio te habían dicho? Nosotros somos bonitos”, gatilló finalmente la colombiana “mas paraguaya que la mandioca”.