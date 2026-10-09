¡Pobre anga! Mirá el divertido momento cuando le jodieron una vez a Adela Mercado Quien pio no soñó alguna vez con conocerle a su ídolo musical o a algún artísta de primer nivel, de esos que solamente en la televisión podríamos verlo.

En la página de Instagram del presentador de TV Orlando “Bicho” Riveros, compartió el divertido momento en donde le jodieron anga a Adela Mercado, cuando la invitaron para conocerle a su ídolo personal, el cantante Marcos Antonio Solis, en el programa Tercer Tiempo, de canal Trece.

Cuando le presentaron al artista, la conductora de TV se sonrojó todo de la emoción, le temblaba las manos, sudaba frío al momento del saludo protocolar, “¡sos un genio maestro!, le aplicó Adela.

Upei el conductor del programa en aquel entonces, Orlando “Bicho” Riveros, le preguntó por su nombre completo y de dónde era.

“Contanos de dónde sos y cuál es tu apellido, viste que los artistas cambian de repente”, tiró “Bicho”.

“Me llamo Marcos y mi apellido es Renault, y soy de acá, de Villa Morra”, le bajó el cantante, que no era el original sino el imitador nacional.

Adela se quedó en el aire, sin entender que pasaba al escuchar a su ídolo hablando bien en “paraguayo”.

¿No sos Marcos Antonio Solís? ¿Hay Dios mio que pasó? ¿Cómo me pudieron mentir así?. Loperro se mataron de risa.